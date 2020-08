Fine vita, voglio ringraziare Marco Cappato e Mina Welby per il loro impegno (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 27 luglio 2020 la Corte d’Assise di Massa Carrara ha assolto Marco Cappato e Mina Welby stabilendo che “il fatto non costituisce reato”. Che l’aver aiutato a morire Davide Trentini non è stato “aiuto al suicidio”. “Nei confronti di Mina Welby e miei – scriveva pochi giorni prima Cappato sul sito dell’Associazione Luca Coscioni – è in corso un processo per avere aiutato a morire senza soffrire Davide Trentini, malato di sclerosi multipla e deceduto in Svizzera in un centro di aiuto al suicidio. In caso di condanna, la pena minima prevista è di 5 anni di carcere, la massima 12”. “Davide Trentini – racconta la Stampa il 28 luglio – era malato di sclerosi multipla dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

dellorco85 : Cappato e Mina Welby assolti per il caso Trentini, il fatto non sussiste. Molto bene. Ora ci sono le condizioni aff… - Linkiesta : L’assoluzione di Mina #Welby e Marco #Cappato non rende meno, bensì più urgente l’approvazione di una legge sull’eu… - repubblica : Fine vita, assolti Cappato e Welby per aver aiutato chi voleva morire [di CATERINA PASOLINI] [aggiornamento delle 2… - Sebla991 : RT @CatiaMamone: 'Io sono comunista. Da giovane ho fatto una scelta di vita: stare dalla parte dei più deboli, degli sfruttati, dei disered… - PuntoCellulare : Arriverà in Italia alla fine dell'estate il nuovo smartwatch Oppo Watch, un dispositivo facile da utilizzare e idea… -

