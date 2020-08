Fdi: maggioranza vuole approvare Piano Regione Lazio entro mercoledì (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Il centrosinistra non sa come affrontare il tema dell’ambito della Citta’ Metropolitana di Roma e del subambito di Roma Capitale. Ci sorprende che siamo in Aula per approvare il Piano rifiuti entro mercoledi’ notte e la maggioranza litiga: non mi pare una cosa seria”. Lo ha detto il consigliere regionale, Giancarlo Righini, durante una conferenza del gruppo di Fratelli d’Italia alla Pisana sul Piano rifiuti del Lazio. “L’ala sinistra della maggioranza di Zingaretti e’ in subbuglio, vorremmo capire la proposta del centrosinistra su questo tema prima di dire la nostra”, ha proseguito Righini per poi aggiungere “che i Cinque Stelle parlino di ambito unico ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Fdi maggioranza Fdi: maggioranza vuole approvare Piano Regione Lazio entro mercoledì RomaDailyNews Sanatoria migranti, Bellanova contro Meloni: "Recuperi l'umanità..."

Botta e risposta tra Teresa Bellanova e Giorgia Meloni. Il perché dello scontro? La crisi migratoria e, nello specifico, la sanatoria degli immigrati irregolari fortissimamente voluta nei mesi scorsi ...

Doppia preferenza, parte oggi l'iter per l'approvazione

BARI - Il decreto del governo per l’introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale della Regione Puglia sarà approvato in tempi rapidissimi. Il disegno di legge avrà un iter lam ...

