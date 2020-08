Elisabetta Canalis vittima di vandali ‘L’hanno distrutta’: la denuncia sui social (Di lunedì 3 agosto 2020) Ragazzi ubriachi colpiscono anche la Canalis durante una notte brava: L’ex velina dice che “È la seconda volta che succede.” Ad Alghero dei ragazzini ubriachi hanno aggredito alcune persone tra cui l’ex velina Elisabetta Canalis. Lai vive ormai all’estero e una volta tornata nella sua terra natia è stata vittima di atti di vandalismo. Ad Alghero dei ragazzini ubriachi hanno aggredito alcune persone tra cui l’ex velina Elisabetta Canalis. Lai vive ormai all’estero e una volta tornata nella sua terra natia è stata vittima di atti di vandalismo. Il racconto via social Elisabetta ha raccontato la sua disavventura attraverso i ... Leggi su howtodofor

Sassari Oggi

Ha fatto scalpore l’ennesimo atto vandalico ad Alghero. Anche perchè la vittima è Elisabetta Canalis, showgirl sassarese che ama trascorrere le proprie vacanze nella casa ad Alghero, in centro storico ...Amaro ritorno in Italia per Elisabetta Canalis, che è rimasta vittima dei vandali durante una passeggiata in bici nella sua Alghero. A raccontare l'episodio è la stessa showgirl su Instagram: alcuni m ...