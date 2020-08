Elisa Isoardi va Ballando e fa un appello a Milly Carlucci – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Archiaviata La prova del Cuoco, Elisa Isoardi si prepara alla nuova avventura di Ballando, ma la prudenza non è mai troppa, per questo fa un appello a Milly Carlucci.Elisa Isoardi dopo aver concluso la pluriennale esperienza a La Prova del Cuoco, si gode le sue meritate vacanze prima di tornare in pista. In autunno infatti la conduttrice piemontese sarà impegnata con il suo nuovo programma Check Up, ma anche con la partecipazione a Ballando con le Stelle. E’ proprio di questo suo nuovo impegno che ha parlato in un VIDEO su Instagram tv, in cui h detto di non essere ancora pronta, poi ha ringraziato Milly per aver creduto in lei e si è raccomandata: “Scegli un ballerino ... Leggi su bloglive

