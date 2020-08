È morto William English, il co-inventore del mouse (Di lunedì 3 agosto 2020) (foto: Marcin Wichary caricata da Edward – CC BY 2.0)William English è morto all’età di 91 anni a causa di problemi respiratori il 26 luglio, ma la notizia ha raggiunto la platea internazionale solo qualche giorno dopo: noto come Bill, questo ingegnere informatico è passato alla storia come uno dei due inventori del mouse, il dispositivo di puntamento a schermo utilizzato in tutto il mondo. Bill è stata la persona che ha realizzato il primo modello di mouse assieme al collega Doug Engelbart, scomparso nel luglio del 2013 a 88 anni d’età, che è stato l’ideatore del progetto avviato negli anni ’60 presso l’Augmentation Research Center dello Stanford Research Institute. Se Engelbart era più votato alla ... Leggi su wired

