Coronavirus, calano i contagi: 159 casi in 24 ore, 12 le vittime (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Netto calo dei nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia dove si sono registrati 159 casi, contro i 239 di ieri e ai 295 di due giorni fa. È il dato contenuto nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute: il totale di attualmente positivi è di 248.229. In aumento il numero delle vittime nelle ultime 24 ore: nella giornata odierna si sono avuti 12 decessi, contro gli 8 di ieri e i 5 di due giorni prima. Il totale delle vittime da Coronavirus in Italia sale a 35.166. Un caso in meno per i ricoveri in terapia intensiva che scendono a 41, mentre aumentano i ricoverati con sintomi (+26 per un totale di 734) e i pazienti in isolamento domiciliare (+7 per un totale di 11.699). I tamponi effettuati sono stati 24.036 per un ... Leggi su quifinanza

