Coronavirus, +13 positivi in Piemonte: un solo ricovero a Novara (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che sono 31.711, +13 rispetto a ieri, di cui 6 asintomatici; dei 13: 10 screening, 2 contatti di caso, 1 con indagine in corso; 9 su 13 sono ... Leggi su novaratoday

