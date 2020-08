Con Carlo Verdone il Bct è ‘Un sacco bello’: una serata magica – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Un monumento del cinema italiano, un artista capace di non prendersi sul serio e di mettersi in gioco con ironia e sagacia. Un vero bagno di folla a Benevento accoglie Carlo Verdone, ospite dell’ultima serata del Bct, il festival del cinema e della televisione. L’attore e regista, simbolo della romanità, si è raccontato sul palco di piazza Cardinal Pacca ripercorrendo una carriera incredibile, ricca di successi e premi importanti, che in 43 anni ha segnato il cinema italiano e la cultura del nostro Paese. Verdone ha ricordato anche i tanti personaggi interpretati e la sua amicizia con Alberto Sordi e Massimo Troisi. Un tripudio di applausi e risate accompagnavano ogni frase da lui pronunciata, che si trattasse di un ricordo, uno scherzo o una ... Leggi su anteprima24

Capezzone : +++Ieri a @Staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 1 (grazie a Carlo_bis) Caos treni, il governo fa e disfa, dice… - Raiofficialnews : #TaleeQualeShow, il cast della nuova edizione ?? - SkyTG24 : Dagli indimenticabili Promessi Sposi con Tullio Solenghi e Massimo Lopez ai monologhi della “cecata” signorina Carl… - cbatcaselli : Ma avete sentito questi due sui commenti dell'incidente provocato da Albon ed il resto... sono 2?? Povero Sky con la… - carlo_vba : RT @setteBIT: Google vuole allargare la sua demotica con Nest -