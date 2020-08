Catania, ritirata l’istanza di fallimento e anche il concordato non esiste più (Di lunedì 3 agosto 2020) Le ombre lunghe sulla Sigi Spa, nuova proprietaria del Catania Calcio, si sono dissipate. Stamattina infatti la Procura ha ritirato l'istanza di fallimento eliminando di fatto il passaggio successivo della sentenza. Un provvedimento che cancella definitivamente il passato rossazzurro e riapre una pagina nuova per il club etneo. Adesso il Catania si potrà iscrivere al campionato tranquillamente entro il 5 agosto e la società potrà operare sul mercato liberamente visto che è stato anche annullato il concordato preventivo. Per il Calcio Catania oggi è un nuovo giorno visto che non c'è più sulla testa la spada di Damocle del Tribunale. Naturalmente i creditori rimarranno e faranno la loro azione per avere indietro i soldi visto che non ... Leggi su itasportpress

Will09_SEP : RT @ItaSportPress: Catania, ritirata l'istanza di fallimento e anche il concordato non esiste più - - ItaSportPress : Catania, ritirata l'istanza di fallimento e anche il concordato non esiste più - -

Ultime Notizie dalla rete : Catania ritirata Ritirata l'istanza di fallimento per il Calcio Catania. Cresce l'attesta per l'iscrizione al campionato di C MeridioNews - Edizione Catania Ritirata l'istanza di fallimento per il Calcio Catania

Poco dopo le 10 la procura di Catania ha rigettato l'istanza di fallimento nei confronti del Calcio Catania. Una notizia positiva per la nuova proprietà del club. Passato il 23 luglio, dopo una lunga ...

Samb, pronto pure Bacio Terracino Spuntano Melchiorri e Maniero

Non solo Nocciolini e Maxi Lopez per il prossimo attacco della Samb. I rossoblù stanno infatti lavorando su Bacio Terracino, già accostato alla squadra di Montero un anno fa e apprezzato parecchio dal ...

Poco dopo le 10 la procura di Catania ha rigettato l'istanza di fallimento nei confronti del Calcio Catania. Una notizia positiva per la nuova proprietà del club. Passato il 23 luglio, dopo una lunga ...Non solo Nocciolini e Maxi Lopez per il prossimo attacco della Samb. I rossoblù stanno infatti lavorando su Bacio Terracino, già accostato alla squadra di Montero un anno fa e apprezzato parecchio dal ...