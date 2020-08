Caserta, approvata la progettazione del centro “I Sovrani del Gusto” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – approvata la progettazione definitiva per il centro di valorizzazione delle tipicità enogastronomiche e turistiche della terra dei Borbone “I Sovrani del Gusto”. Con decreto monocratico presidenziale n. 181 la Provincia di Caserta ha approvato la progettazione definitiva per i lavori di realizzazione del centro di valorizzazione delle tipicità enogastronomiche e turistiche della terra dei Borbone “I Sovrani del Gusto”, da realizzarsi presso la sede storica dell’Ente in Caserta, Corso Trieste, per un importo complessivo di euro 4.038.495,00 a valere interamente sulle risorse finanziate dal MISE, per la realizzazione di ... Leggi su anteprima24

