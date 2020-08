Capannone agricolo divorato dalle fiamme (Di lunedì 3 agosto 2020) L'incendio è divampato venerdì sera a Menznau. Sul posto sono intervenuti oltre 100 pompieri Leggi su media.tio.ch

LaMiki72 : RT @emergenzavvf: Terminato a Noventa Vicentina (VI) l’intervento dei #vigilidelfuoco per spegnere l’#incendio in un capannone agricolo con… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: Terminato a Noventa Vicentina (VI) l’intervento dei #vigilidelfuoco per spegnere l’#incendio in un capannone agricolo con… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: Terminato a Noventa Vicentina (VI) l’intervento dei #vigilidelfuoco per spegnere l’#incendio in un capannone agricolo con… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: Terminato a Noventa Vicentina (VI) l’intervento dei #vigilidelfuoco per spegnere l’#incendio in un capannone agricolo con… - Iw1prt_Alberto : RT @emergenzavvf: Terminato a Noventa Vicentina (VI) l’intervento dei #vigilidelfuoco per spegnere l’#incendio in un capannone agricolo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Capannone agricolo Capannone agricolo in fiamme nel cuore della notte: bruciati fieno ed attrezzi ForlìToday Incendio nella notte, distrutto un deposito

In cenere rifiuti verdi (resti di potature e sfalci) con involucri di plastica. Vigili del fuoco impegnati per quasi sette ore Maria Fiore / CORANA Fiamme alte, visibili dall’autostrada, che hanno ten ...

Forte grandinata estiva in Campania: distrutti i raccolti in due province

L’erosione di territorio agricolo a beneficio di asfalto, edifici e capannoni causa il fenomeno dell’impermeabilizzazione del terreno che non riesce ad assorbire l’acqua aumentando il rischio idrogeol ...

In cenere rifiuti verdi (resti di potature e sfalci) con involucri di plastica. Vigili del fuoco impegnati per quasi sette ore Maria Fiore / CORANA Fiamme alte, visibili dall’autostrada, che hanno ten ...L’erosione di territorio agricolo a beneficio di asfalto, edifici e capannoni causa il fenomeno dell’impermeabilizzazione del terreno che non riesce ad assorbire l’acqua aumentando il rischio idrogeol ...