Calciomercato Cagliari – Ufficiale Di Francesco ha firmato (Di lunedì 3 agosto 2020) Lo avevamo pre-annunciato che sarebbe arrivata la firma a momenti ed ora il Cagliari Calcio ha appena annunciato che Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore del Cagliari per la stagione 2020/2021 con un contratto biennale. Ufficialità Cagliari Calcio “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblu sino al 30 giugno 2022″ EUSEBIO DI Francesco Nel 2010 allena il Pescara conquistando la promozione in Serie B attraverso i play-off. Lascia i biancoazzurri dopo un ottimo campionato in serie B e approda in Serie A alla guida del Lecce. Nel giugno 2012 inizia la lunga e proficua ... Leggi su giornal

SkySport : ULTIM’ORA CAGLIARI Ufficiale, DI FRANCESCO è il nuovo allenatore ? - calciomercatoit : ????#Cagliari, UFFICIALE: #DiFrancesco in panchina! ??#CMITmercato - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Cagliari, UFFICIALE: #DiFrancesco è il nuovo allenatore - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM’ORA CAGLIARI Ufficiale, DI FRANCESCO è il nuovo allenatore ? - CarlottaMiller_ : RT @SkySport: ULTIM’ORA CAGLIARI Ufficiale, DI FRANCESCO è il nuovo allenatore ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Calciomercato+-+Cagliari%2C+Carli+in+discussione%3F Blog Cagliari Calcio 1920 Cagliari, l’ultimo valzer di Walter Zenga

A San Siro è andata in scena l’ultima partita di Walter Zenga da allenatore del Cagliari: la società ha deciso di ripartire da Di Francesco Il Cagliari di Zenga ha chiuso come aveva iniziato. In modo ...

UFFICIALE: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito il Cagliari ha annunciato che Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore. L’ex tecnico della Roma ha firmato un contratto biennale. Ecco il comunicato del ...

A San Siro è andata in scena l’ultima partita di Walter Zenga da allenatore del Cagliari: la società ha deciso di ripartire da Di Francesco Il Cagliari di Zenga ha chiuso come aveva iniziato. In modo ...Con un comunicato ufficiale sul proprio sito il Cagliari ha annunciato che Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore. L’ex tecnico della Roma ha firmato un contratto biennale. Ecco il comunicato del ...