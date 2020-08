Calcio: Serie A 20/21 al via il 19 settembre (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 03 AGO - La Serie A 2020/21 partirà ufficialmente il 19 settembre 2020. È questa la data scelta dalla Lega Serie A al termine del Consiglio di Lega riunitosi oggi. Slitta quindi di una ... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : #SerieA, con i 2 punti a vittoria lo scudetto sarebbe andato all'Inter. Con la regola in vigore fino al '94 l'… - repubblica : Khedira sui social: 'Resto alla Juve'. I tifosi lo insultano, lui blocca i commenti [di DOMENICO MARCHESE] [aggiorn… - SkySport : Inter e Conte, gli scenari dopo le dichiarazioni di Bergamo - Agenzia_Ansa : #Calcio, la #SerieA 2020/21 partirà ufficialmente il 19 settembre #ANSA - oraeraora : RT @Gazzetta_it: #Sanchez si svincolerà dal #ManchesterUnited e firmerà un triennale con l'#Inter #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Positanonews

03 agosto 2020 Inizierà nel weekend del 19-20 settembre il campionato di Serie A 2020/2021. Lo ha deciso oggi il Consiglio della Lega Serie A. La prima data ipotizzata era il 12 settembre. "La decisio ...LECCE – Ultima di campionato, fari accesi sullo stadio Via del Mare: il Parma vuole chiuere in bellezza una stagione dai due volti, il Lecce cerca una salvezza difficile ma non impossibile. LECCE – ...