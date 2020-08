Cagliari, siparietto hot fra Pavoletti e Joao Pedro: 2 minuti di felicità in campo, 5 sotto le lenzuola [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo diversi mesi di stop, Leonardo Pavoletti è tornato finalmente in campo dopo un brutto infortunio. Appena 2 minuti giocati contro il Milan, ma abbastanza per essere felice. Il bomber del Cagliari ha strappato a tutti un sorriso sui social: “chi l’avrebbe detto che in 2 minuti si può raggiungere la felicità… io ero abituato ai 5 classici maschili“. Il doppiosenso piccante è stato un assist perfetto per il bomber che lo ha ‘sostituito’ in stagione, Joao Pedro, che ha fatto centro con un commento simpatico: “ci arrivi a 5? Che leone“. Non si contano più i like e le riste fra i commenti! L'articolo Cagliari, siparietto hot fra ... Leggi su sportfair

Aveva esultato pochi minuti dopo il suo rientro in campo, adesso Leonardo Pavoletti ci scherza su e lo fa con un pizzico di "malizia" subito supportata dai compagni di squadra del Cagliari.

