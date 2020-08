Arsenal, occhi su Willian: il brasiliano è in scadenza con il Chelsea (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo la vittoria in finale di FA Cup per 2-1, l’Arsenal sembra pronto ad avere la meglio del Chelsea in un’altra occasione. L’ala brasiliana Willian è infatti in scadenza con i blues e dato che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto, come svela “France Football” potrebbero essere proprio i gunners la sua futura squadra. L’Arsenal pare infatti disposto ad offrire al calciatore un triennale. Leggi su sportface

Valencia, Cheryshev verso lo Zenit? Gli occhi dello Zenit San Pietroburgo su Denis Cheryshev. Scrive Sport-Express che l’affare si potrebbe concludere a breve, con il centrocampista che andrebbe così ...

