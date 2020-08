Allerta Covid a Pozzuoli, positivo stagista del Comune (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – E’ Allerta nella sede centrale del Comune di Pozzuoli dove è risultato positivo al tampone per Covid uno stagista. Il giovane, residente a Napoli, è da qualche mese impegnato all’ufficio tecnico del Comune flegreo, mentre era già stato sottoposto, come da prassi, al test sierologico risultando negativo. Successivamente è stato sottoposto all’esame del tampone dove è risultato positivo. Ora lo stagista è in attesa dei risultati del secondo tampone, mentre in via precauzionale i responsabili dell’ufficio tecnico del Comune hanno disposto, come secondo protocollo, la chiusura ... Leggi su anteprima24

