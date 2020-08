A Olbia il mirto protagonista in un percorso del gusto con piatti, aperitivi e dolci (Di lunedì 3 agosto 2020) ...informazioni si possono richiedere alla Confcommercio Olbia in via Ogliastra 46 al telefono 078923994 / 0789293107 o via mail a confcommercio.Olbia@tiscali.it , Visited 53 times, 53 visits today, ... Leggi su galluraoggi

sehmagazine : #Olbia balla con “Ritmò”, dal 17 al 21 agosto la 6ª edizione di Mirtò, il festival internazionale del #mirto. Tra i… - gpcirronis : Mirtò, il Festival internazionale del mirto, ballerà con Ritmò. - AlguerIT : OLBIA Telti: niente Sagra del mirto nel 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Olbia mirto Olbia, il mirto protagonista in un percorso del gusto Gallura Oggi Feste addio: annullata la tradizionale Sagra del mirto

TELTI. L’emergenza sanitaria miete un’altra vittima tra le grandi rassegne dell’estate in Sardegna. La Sagra del mirto di Telti, che l’anno scorso aveva compiuto 25 anni, quest’anno non si svolgerà ...

Telti: si ferma la sagra del Mirto 2020

Telti, 31 luglio 2020 – Quest’anno la sagra del Mirto di Telti compie 26 anni ma purtroppo per causa emergenza Coronavirus non si potrà fare. Nonostante il via libera da parte delle istituzioni region ...

