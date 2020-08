3 agosto: in Fvg 148 positivi e zero nuovi contagi (Di lunedì 3 agosto 2020) Registrato oggi decesso per Covid di una persona morta il 22 giugno Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 148. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti. Si è registrato un nuovo decesso relativo a una persona scomparsa il 22 giugno scorso la cui morte per Covid-19 non era stata ancora censita (346 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Non sono stati rilevati nuovi contagi; quindi analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.411: 1.414 a Trieste, 1.029 a Udine, 742 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.917, i clinicamente guariti ... Leggi su udine20

