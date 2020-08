Zhang elogia l’Inter: “Ottimo lavoro di tutti” (Di domenica 2 agosto 2020) L’Inter di Antonio Conte conclude il campionato al secondo posto: decisiva la vittoria di ieri sera a Bergamo, contro l’Atalanta. I nerazzurri chiudono il torneo ad una sola lunghezza di distanza dalla Juventus. Arrivano attraverso Instagram i complimenti di Steven Zhang: “Ottimo lavoro di tutti”, il messaggio del presidente nerazzurro. Foto: Inter Twitter Zhang L'articolo Zhang elogia l’Inter: “Ottimo lavoro di tutti” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CieloGore : RT @PierinoSuperTru: Zhang lo elogia come non mai per il compleanno è questo gli rovescia quintali di merda in sala stampa dopo #Eriksen, #… - PierinoSuperTru : Zhang lo elogia come non mai per il compleanno è questo gli rovescia quintali di merda in sala stampa dopo #Eriksen… -

Ultime Notizie dalla rete : Zhang elogia Zhang elogia l’Inter: “Ottimo lavoro di tutti” alfredopedulla.com Il motivo per cui Antonio Conte è esploso dopo la partita di Bergamo

C’erano una volta due innamorati. Quando nel dicembre 2018 Beppe Marotta è diventato il nuovo AD dell’Inter aveva in mente solo un nome per riportare l’Inter in alto: Antonio Conte. Un nome sinonimo d ...

C’erano una volta due innamorati. Quando nel dicembre 2018 Beppe Marotta è diventato il nuovo AD dell’Inter aveva in mente solo un nome per riportare l’Inter in alto: Antonio Conte. Un nome sinonimo d ...