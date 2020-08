Telese al TPI Fest!: “Dpcm entrano in contrasto con diritti costituzionali” (Di domenica 2 agosto 2020) “Considero grave il fatto che si governi con i cosidetti Dpcm, che sono dei decreti amministrativi della presidenza del Consiglio dei ministri. Perché non hanno né un controllo valido del Capo dello Stato e neanche un controllo del parlamento. Questi decreti entrano in contrasto con dei diritti costituzionali, e quando si toccano cose così delicate vorrei che votasse sempre il parlamento”. Così Luca Telese, giornalista e conduttore televisivo, nonché firma di TPI, al TPI Fest! nel corso del dibattito sull’epidemia di Coronavirus in Italia tra scienza e propaganda: “Fine emergenza mai”. Leggi anche: Crisanti al TPIFest!: “Non c’è prova scientifica che il distanziamento ... Leggi su tpi

Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest!

