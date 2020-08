Strage di Bologna, Casellati: basta veli sulla verità. Meloni: via il segreto di Stato (Di domenica 2 agosto 2020) In occasione del quarantesimo anniversario della Strage di Bologna il presidente Sergio Mattarella, a distanza di pochi giorni dalla sua visita a Bologna nel luogo dell’attentato, ha riaffermato “il dovere della memoria, l’esigenza di piena verità e giustizia e la necessità di una instancabile opera di difesa dei principi di libertà e democrazia”. La giornata commemorativa ha visto anche, nuovamente, invocare quel desiderio di verità che le sentenze fin qui conseguite non hanno raggiunto o hanno addirittura distorto. “E’ inaccettabile che ancora ci siano dei veli” per questo bisogna “fare un lavoro per capire finalmente chi e perché una volta per tutte. Senza veli”, ha detto la presidente del Senato Elisabetta ... Leggi su secoloditalia

caritas_milano : ore 10:25 Stazione di Bologna #2agosto 1980 85 vittime 200 feriti La più grave ed efferata strage della storia re… - Internazionale : Nel paese dei misteri irrisolti, quella di Bologna è la storia di un evento ricostruito nel dettaglio dalla magistr… - espressonline : Strage di Bologna, false piste estere pagate da Gelli per favorire i Nar. L'inchiesta esclusiva sul nuovo numero e… - ildelfinogiulio : RT @Quirinale: Dichiarazione del Presidente #Mattarella nell'anniversario della strage di #Bologna: - REDBEEXX : RT @conamorechiara: Oggi sono 40 anni dalla strage di Bologna e in un paese che continua a trovare scusanti e a inventare ambiguità e inter… -