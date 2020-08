Strage Bologna, Fico: “Rafforzare impegno per fare luce su tutta la strategia della tensione. Sinergia con Senato per desecretazione atti” (Di domenica 2 agosto 2020) “Occorre non soltanto ricercare la verità sulle singole stragi ma fare anche luce piena su quel disegno unitario, la cosiddetta “strategia della tensione”, alla base degli attentati che hanno insanguinato il nostro Paese”. E’ l’invito pronunciato dal presidente della Camera, Roberto Fico, che, in un videomessaggio nell’anniversario della Strage di Bologna, esprime innanzitutto la propria solidarietà alle famiglie e alle loro associazioni. E spiega: “È questo il senso della vasta opera di desecretazione e pubblicazione degli atti acquisiti dalle commissioni parlamentari di inchiesta che la Camera dei deputati, ... Leggi su ilfattoquotidiano

