Papa: la 'logica' di Gesù è farsi carico dell'altro, di non guardare da un'altra parte (Di domenica 2 agosto 2020) Oggi mi farà bene pensare: quando leggo notizie di guerre, di fame, ho compassione?'. 'Maria Santissima ci aiuti a percorrere il cammino che il Signore ci indica nel Vangelo di oggi. è il percorso ... Leggi su asianews

papa_cannolo : RT @manginobrioches: @GiuliaCiarapix No, non sei sola. La logica e il buonsenso portano a essere cauti. Ed è molto sgradevole dover affront… - StefanoMiglio11 : @_Poonami @GiuseppeLopardi @repubblica Conosco almeno un terzo del personale sanitario del Papa Giovanni, grazie a… - smf_dc : @BHL I tuoi discorsi privi di logica poggiano su fondamenti di veleno. Sei la tromba parossistica degli usurai del… - Cri71492622 : @fabriggio È un test di logica,vengono usati due nomi di fantasia per indicare forme geometriche simili.. è come qu… - rattendoli : @AngeloBraga2 Dai, pretendere della logica da Salvini è come chiedere al Papa di approvare l’aborto con pubblica dichiarazione -

Ultime Notizie dalla rete : Papa logica Papa: "La logica di Dio è farsi carico dell'altro, non girarsi dall'altra parte" Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Papa: la ‘logica’ di Gesù è farsi carico dell’altro, di non guardare da un’altra parte

“Con l’impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici, si rilanci il lavoro: senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti. Preghiamo per questo, perché è e sarà u ...

Papa Francesco: "Senza lavoro le famiglie non possono andare avanti"

02 agosto 2020 Il Papa all'Angelus chiede un impegno alla politica per rilanciare il lavoro. "Auguro che in questo periodo molti possano vivere qualche giorno di riposo e di contatto con la natura, in ...

“Con l’impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici, si rilanci il lavoro: senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti. Preghiamo per questo, perché è e sarà u ...02 agosto 2020 Il Papa all'Angelus chiede un impegno alla politica per rilanciare il lavoro. "Auguro che in questo periodo molti possano vivere qualche giorno di riposo e di contatto con la natura, in ...