Paolo Becchi denuncia Giuseppe Conte: "Ormai fa tutto lui, si sostituisce a Parlamento e Consigli regionali" (Di domenica 2 agosto 2020) Ormai fa tutto Conte. Un Consiglio dei ministri straordinario, tenutosi il 31 luglio, ha emanato un decreto-legge che introduce la parità di genere nel sistema elettorale di Regione Puglia. Pochi giorni prima, il 28 luglio, il Consiglio regionale a maggioranza di centrosinistra non era riuscito ad approvare la riforma. Il presidente Emiliano si era detto dispiaciuto, ma alla fine stava bene a tutti perché - parliamoci chiaro - la parità di genere mette fuori gioco parecchi candidati che scalpitano da anni. La sera di venerdì il colpo di scena: il governo emana un decreto-legge col quale si sostituisce al legislatore regionale e introduce l'obbligo per l'elettore, nel caso esprimesse due preferenze, di riservare la seconda ad un candidato di sesso diverso, ... Leggi su liberoquotidiano

