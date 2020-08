Palermo – Muore 27enne dopo aver mangiato un piatto di gamberi (Di domenica 2 agosto 2020) A stroncare Refka Dridi sarebbe stato uno choc anafilattico. Lascia il compagno e un bimbo di 8 mesi. In coma dopo aver mangiato un piatto a base di gamberi, la 27enne Refka Dridi è morta a Palermo. La giovane lavorava a Bagheria nel ristorante I Pupi del noto chef stellato Tony Lo Coco ed è stata proprio la moglie del cuoco … Leggi su periodicodaily

SkyTG24 : Messina, incidente sul lavoro: forestale muore da precario a 67 anni - rosdefilippis : Messina, incidente sul lavoro: forestale muore da precario a 67 anni. - NuovoSud : Palermo, mangia un piatto di gamberi ma è allergica: muore a 27 anni - agatamicia : RT @rep_palermo: Messina, precario e a pochi mesi dalla pensione: muore operaio forestale di 67 anni [aggiornamento delle 11:34] https://t.… - Qangaceiro : RT @rep_palermo: Messina, precario e a pochi mesi dalla pensione: muore operaio forestale di 67 anni [aggiornamento delle 11:34] https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Muore

Giornale di Sicilia

In coma dopo aver mangiato un piatto a base di gamberi, la 27enne Refka Dridi è morta a Palermo. La giovane lavorava a Bagheria nel ristorante I Pupi del noto chef stellato Tony Lo Coco ed è stata pro ...Tragedia sulla A20 in direzione del capoluogo siciliano ieri, intorno a mezzanotte. In un incidente frontale, avvenuto a circa 8 km dal casello di Falcone, si sono scontrati un'auto, Fiat Punto, con a ...