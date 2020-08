Pagelle Bologna-Torino 1-1: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bologna-Torino 1-1, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Simone Zaza risponde al vantaggio di Mattias Svanberg ed ancora il punteggio sull’1-1. Il Torino chiude a quota 40 punti una stagione da dimenticare in fretta. 47 invece i punti conquistati dal Bologna in questa stagione, che non è riuscito a chiudere in bellezza ma si è dovuto accontentare di un punto. Di seguito le Pagelle e il tabellino del match. Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Mbaye 6, Danilo 6, Medel 6.5, Denswil 6; Svanberg 7 (27’ st Baldursson 6), Schouten 6.5 ... Leggi su sportface

FERRARA – Un applauso personale a Beppe Iachini. Doveva salvare la Fiorentina e l’ha guidata a 49 punti nella classifica finale di questo travagliato campionato 2019-2020. Non era certo impossibile vi ...

Le nostre PAGELLE: Chiesa è quello che inventa qualcosa, Duncan uomo da due fasi. Pulgar ha le sue specialità

Terracciano: 6 Si fa mettere in difficoltà da un tiro di Tomovic tutt’altro che irresistibile, che comunque respinge di pugno. D’Alessandro non gli lascia possibilità di replica. Milenkovic: 6 Una bel ...

