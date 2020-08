Morto Wilford Brimley: chi era l’attore che recitò con Robert Redford (Di domenica 2 agosto 2020) È Morto Wilford Brimley, l’attore statunitense aveva 85 anni e da tempo era ricoverato in terapia intensiva per vari problemi di salute. I suoi film più noti. Se ne va all’età di 85 anni uno degli attori più iconici del cinema statunitense. Grazie ai suoi folti baffi Wilford Brimley è stato decisamente riconoscibile nel corso della sua carriera che conta film, tra gli altri, come Coocon, La cosa, Il migliore con Robert Redford e Vita col nonno. Da tempo era ricoverato per vari problemi di salute ed era anche sottoposto a dialisi. A dare notizia della morte, avvenuta sabato 1 agosto, è stata la manager che lo ha salutato così: “Aveva un aspetto duro e un cuore tenero. Un uomo di cui ti potevi ... Leggi su bloglive

Corriere : Morto Wilford Brimley, l’attore con gli inconfondibili baffi reso celebre da «Cocoon» - clikservernet : Wilford Brimley, morto l’attore di Cocoon e La cosa - RepSpettacoli : È morto Wilford Brimley, addio alla star di 'Cocoon', il film di Ron Howard - fastenseat : ?@disinformatico ?@HMQueenBee? ma Wilford chi quello coi mustacchi? Si sì aveva anche gli ais e le iars Morto Wilf… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Era un uomo di cui ti potevi fidare. Aveva un aspetto duro e un cuore tenero.” #WilfordBrimley #Cocoon -