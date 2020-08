Milano: in zone movida 250 controllati, 39 multe a chi era senza mascherina (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) – Controlli anti-movida ‘selvaggia’ a Milano. La polizia ieri sera ha controllato 250 persone nelle zone più frequentate la sera, dall’Arco della Pace a Porta Garibaldi e comminato 39 multe ad altrettante persone che non portavano la mascherina. Tra le operazioni, è stata sventata un’aggressione a un gruppo di turisti e due ragazze sono state denunciate per interruzione della metropolitana. (segue)L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Milano, 2 ago. (Adnkronos) - Il Pd chiede che la Regione Lombardia faccia un passo indietro sulla conferma dell'ordinanza che ha ripristinato la possibilità di occupare tutti i posti a sedere sui mezz ...

