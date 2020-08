Migranti: sindaco Pozzallo, ‘nave quarantena non risolve il problema, governo ci ascolti di più’ (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – “La nave quarantena va bene ma non risolve il problema. La mia non è una critica al Ministero dell’Interno che sta facendo grandi sforzi che sono sotto gli occhi di tutti. Ma il mio vuole essere uno stimolo al governo ad ascoltare di più i territori”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Pozzallo (Ragusa) Roberto Ammatuna. Attualmente sono 239 gli ospiti nell’hotspot di Pozzallo, di cui 20 positivi al Covid 19 e sistemati in due tende all’interno della struttura, divisi dagli altri.“Oggi la situazione è tranquilla – dice Ammatuna – aspettiamo tra stasera e domani mattina la prima nave quarantena. Noi siamo diventati un porto di ... Leggi su calcioweb.eu

