Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non risolve” (Di domenica 2 agosto 2020) Non si arresta il flusso di persone in arrivo a Lampedusa. Due approdi direttamente sulla terraferma, durante la notte, con un totale di 20 tunisini e un barchino – con una dozzina di Migranti – giunto in porto poco fa. I gruppi, dopo i primi controlli sanitari, sono stati trasferiti all’hotspot dell’isola dove stanotte sono rimasti in 780. Dalla struttura d’accoglienza di contrada Imbriacola sono pronti a partire 100 Migranti: verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Agrigento). All’hotspot, dopo i tre nuovi sbarchi, resteranno in 712. “In poco meno di due settimane sono arrivati sull’isola di Lampedusa oltre 5.500 Migranti in 250 sbarchi, molti dei quali di piccolissime entità. ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : Migranti, a Lampedusa sbarcano in 250. Sindaco a Conte: «L'hotspot sta scoppiando». - Adnkronos : #Migranti, sindaco #Lampedusa: 'In pochi giorni oltre 5.500 arrivi, è emergenza' - TgrRai : #Lampedusa, il sindaco chiude l'hotspot dopo che i #migranti hanno sfiorato quota mille su una capienza di 95 perso… - robinit66 : RT @ilgiornale: La struttura può ospitare 95 persone, ma scatta l'allarme: 'Ci sono mille immigrati. Lampedusa sta scoppiando, Conte dichia… - zazoomblog : Migranti: sindaco Pozzallo ‘nave quarantena non risolve il problema governo ci ascolti di più’ - #Migranti:… -