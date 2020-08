Marco Armani in Pierre e Non ho tempo – Video – Ora o mai più (Di domenica 2 agosto 2020) Marco Armani sarà il quinto concorrente ad esibirsi nella finale di Ora o mai più. Come andrà l’ultimo step nella sfida canora? Nella prima manche, il cantante interpreterà Pierre al fianco del mentore Red Canzian. Nella seconda manche, Marco Armani presenterà invece il suo inedito Non ho tempo. La sua performance convincerà la giuria a dargli un posto d’onore nella classifica generale? Scopriamo di seguito il verdetto, il punteggio e come è andata. Marco Armani canta Pierre e Non ho tempo Marco Armani proporrà Pierre nella prima parte dell’appuntamento finale. In coppia con il coach, ... Leggi su giornal

Marco Armani – Tutto su di lui – Età, carriera e moglie Giornal Ora o mai più oggi in tv: anticipazioni, brani, cosa vedremo nella puntata del 2 agosto

Ora o mai più oggi in tv. Per gli otto cantanti di “Ora o mai più”, il programma di Rai1 condotto da Amadeus – in onda domenica 2 agosto alle 16.10 su Rai1 – è giunto il momento della resa dei conti.

Cestistica, Corsolini non si muove Confermato per l’ottava stagione

L’annuncio è arrivato proprio ieri: la Cestistica Crédit Agricole blinda coach Marco Corsolini per un’altra stagione. E’ lui la prima conferma annunciata dal club di Andrea Armani. "Una scelta fatta ...

