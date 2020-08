Maltempo, seconda serata di temporali in Piemonte: tempesta di vento e pioggia ad Asti [VIDEO e FOTO LIVE] (Di domenica 2 agosto 2020) seconda serata di temporali in Piemonte, già devastato ieri da forti piogge e temporali che in particolare ieri hanno interessato l’Alessandrino e oggi stanno colpendo sopratutto Asti. Nell’ultima ora sono caduti 48mm a Castell’Alfero e 60mm ad Asti, Montechiaro D’Asti 33mm. Ad Asti il vento soffia a 75km/h, ci sono gravi danni. La pioggia sta cadendo incessante, nonostante il forte caldo di oggi. Danni e disagi, con alberi caduti e zone allagate. Le temperature ad Asti si sono mantenute elevate, con le massime di +31°C, mentre al momento si registrano circa +20°C. Diversi i danni sopratutto a ... Leggi su meteoweb.eu

