Libano in crisi profonda: suicidi per fame e classe media polverizzata insieme ai suoi soldi. E il Covid avanza (Di domenica 2 agosto 2020) Lo scorso 3 luglio, in pieno giorno, Ali Al Haq ha deciso di uscire di casa per andare ad Hamra street, nel cuore commerciale di Beirut ovest. Arrivato vicino a un vaso, si è fermato e ha appoggiato un documento sul terriccio al suo interno. Poi ha tirato fuori una una pistola e si è sparato un colpo in testa. Il documento era la prova della sua fedina penale pulita, appena rilasciata dalle autorità, alla quale Al Haq, in calce, aveva aggiunto con un pennarello rosso: “Non sono un eretico”. Un’autocertificazione, quasi una giustificazione: per un musulmano come Ali il suicidio è peccato, in qualunque circostanza. Ma “non sono un eretico” – in arabo ana mish kafir – è anche il verso di una famosa canzone del cantante libanese Ziad Rahbani, che poi prosegue con “…è la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Si fa sempre più grave la crisi del Libano, esplosa già nell'autunno scorso e resa ancora più acuta dall'emergenza Coronavirus, che ha fatto implodere l'economia mondiale. La lira locale ha perso l'80 ...

Nuovo lockdown in Libano. Il governo ha imposto il blocco delle attività non essenziali dal 30 luglio al 10 agosto, eccezion fatta per il 7 e l'8. Le misure sono state adottate in seguito all'aumento ...

Si fa sempre più grave la crisi del Libano, esplosa già nell'autunno scorso e resa ancora più acuta dall'emergenza Coronavirus, che ha fatto implodere l'economia mondiale. La lira locale ha perso l'80 ...Nuovo lockdown in Libano. Il governo ha imposto il blocco delle attività non essenziali dal 30 luglio al 10 agosto, eccezion fatta per il 7 e l'8. Le misure sono state adottate in seguito all'aumento ...