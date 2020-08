Inzaghi: «I record? Sentirete ancora parlare di Lazio e Immobile per anni» – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole sui record di Immobile e della Lazio. «Oltre ai record di squadra siamo felici per questo grande traguardo raggiunto da Immobile che lo ha meritato, per il suo lavoro e per l’amore che ha per la Lazio. Immobile e questo club faranno parlare di sé ancora per tanto tempo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Solo_La_Lazio : ?? La @OfficialSSLazio celebra #Inzaghi ?? L'allenatore più presente nella storia, con 203 panchine ?? I messaggi s… - CristinaMicoli : Ieri sera serata da incubo (sia Lazio sia personale). Stamattina Inzaghi vuole certezze. Fatemi pensare a Ciruzzo b… - puffasgirl_ : RT @callmegoodlife: Finisce la stagione che ci ha visto protagonisti fino allo stop, con una Supercoppa e 21 risultati utili consecutivi. I… - Red_Black_1899 : Non scriviamo che bomber Immobile ha fatto il record di 36 gol ma poi 14 li ha fatti su rigore. Si perchè la Lazio… - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'Immobile record, il Napoli cala il tris. Lite Ringhio-Inzaghi' -