Inter, esaudita la richiesta di Conte: Borja Valero resta fino al 2021 (Di domenica 2 agosto 2020) Rinnovo di contratto in arrivo per Borja Valero Nonostante tutto lasciava presagire il contrario, per Borja Valero è in arrivo il rinnovo di contratto con l’Inter e la permanenza in nerazzurro fino al 2021 (RILEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA). A spingere per la permanenza dello spagnolo in vista della prossima stagione è stato Antonio Conte che dunque sarà acContentato dalla società e rimarrà in nerazzurro un anno in più. “Nessun addio all’Inter. Borja Valero resta, un’altra stagione ancora. resta un centrocampista di grande esperienza. Uno di quei giocatori che sta al suo posto, che sa ... Leggi su intermagazine

Stanisl70162074 : «Inter, esaudita la prima richiesta di Conte: Borja Valero rinnova, contratto fino al 2021» Ah... ma se era quest… - fcin1908it : Inter, esaudita la prima richiesta di Conte: Borja Valero rinnova, contratto fino al 2021 - -

Un giorno storico per l'Italia che ottiene il 28% dell'intera manovra. Arrivano i commenti di Macron e Merkel. Dopo cinque giorni di lunghe trattative, la tanto sperata intesa è stata raggiunta: stama ...

