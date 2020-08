In Regione Lombardia niente distanziamento sui mezzi pubblici (Di domenica 2 agosto 2020) La Regione Lombardia, insieme alla Liguria, annulla il distanziamento sui mezzi pubblici e rende fruibili al 100% i posti. Dopo l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza, Atm, che insieme a Trenord avrebbe dovuto iniziare a eliminare cartelli e adesivi che finora indicavano i posti vietati, ieri ha sospeso ogni attività aspettando una comunicazione della Regione. Che, dice oggi il Corriere della Sera Milano, ha confermato la propria ordinanza, «in attesa di valutare in maniera specifica i contenuti della nuova disposizione ministeriale e nell’ottica un proficuo confronto con il Governo e la Conferenza delle Regioni». Non, quindi, un muro contro muro, spiegano da Palazzo Lombardia, ma una disponibilità di adeguamento nel ... Leggi su nextquotidiano

