In mostra a Lugano: “Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese” (Di domenica 2 agosto 2020) Sakai Hōitsu, “Un fagiano maschio su un ramo di ciliegio fiorito”. XIX secolo. Il termine Kakemono in giapponese indica un dipinto verticale, su carta o tessuto, appeso in occasioni speciali e come decorazione in base alle stagioni dell’anno. Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese è anche il titolo di questa particolare e sofisticata mostra che ne propone, per la prima volta, novanta esemplari, realizzati tra il XVI e il XX secolo. Kakemono in mostra a Lugano. Soggetti dominanti sono fiori e uccelli, figure antropomorfe, animali, piante e paesaggi e testimoniano come chi le ha dipinte abbia saputo «traslare il sentimento in espressione artistica» cogliendone a pieno l’essenza. Le opere fanno parte della raccolta ... Leggi su iodonna

LUGANO - «Viva Lugano. Viva il Ticino. Viva la Svizzera». È così che il Sindaco di Lugano Marco Borradori ha concluso il proprio tradizionale discorso del Primo d'agosto in Piazza della Riforma, «nel ...

La Ibiza delle Alpi tra consumismo, sbornie e sesso – Tobia Bezzola ha portato Ischgl a Lugano – Intervista ad Arminio Sciolli

Mercoledì scorso, alla presentazione della mostra di Christine Streuli “Luftlinie”, abbiamo visto Arminio Sciolli, promotore culturale e patron del Rivellino Leonardo da Vinci, confabulare fitto con i ...

