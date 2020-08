Immobile: “Spingere l’asticella sempre più in alto non è stato semplice” (Di domenica 2 agosto 2020) Ciro Immobile ieri ha raggiunto Gonzalo Higuain nel record dei 36 gol segnati in una stagione. Ed ha anche vinto la Scarpa d’Oro data la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo nella Juve. Il bomber della Lazio ha commentato il traguardo con una lettera pubblicata su Instagram. “Ho amato questo sport fin da bambino ed è stato proprio l’amore e la passione per il calcio che mi hanno portato ad osare e credere sempre fortemente ogni volta di più nei miei sogni. Spingere la così detta asticella sempre più alto non è stato semplice“. Immobile ringrazia la sua famiglia, il club e soprattutto i compagni di squadra e i tifosi. “Ma sopratutto un grazie enorme va a voi amici siete davvero i compagni di squadra ... Leggi su ilnapolista

