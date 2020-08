Immobile (36 reti) eguaglia record Higuain e conquista scarpa d’oro (Di domenica 2 agosto 2020) Ciro Immobile si e' laureato capocannoniere della Serie A, ha vinto la scarpa d'Oro e ha eguagliato il record di 36 gol di Gonzalo Higuain in un singolo campionato Leggi su firenzepost

