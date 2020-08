Il sindaco di Lampedusa chiude l'hotspot: "Migranti resteranno sul molo" (Di domenica 2 agosto 2020) Luca Sablone La struttura può ospitare massimo 95 persone, ma scatta l'allarme: "Ci sono mille immigrati. Lampedusa sta scoppiando, Conte dichiari lo stato di emergenza" Mentre il governo resta del tutto immobile sul tema dell'immigrazione incontrollata, il sindaco di Lampedusa è passato ai fatti e ha annunciato la chiusura dell'hotspot di contrada Imbriacola: "Nell'hotspot ci sono mille persone, è stracolmo e ora è chiuso". Le raffiche di sbarchi hanno mandato in tilt la struttura che può ospitare massimo 95 persone: "Non si possono tenere mille persone dove possono esserne ospitate 95". Totò Martello ha fatto sapere che i prossimi immigrati che arriveranno "dovranno stare sul molo Favaloro" e perciò ha ribadito quanto sia ... Leggi su ilgiornale

