Gli editori a pagamento non fanno per voi (Di domenica 2 agosto 2020) Il lockdown ha fatto improvvisamente aumentare il numero di manoscritti di aspiranti autori che sognano ricchezze mitologiche. Ma fate attenzione a chi pensate di rivolgervi per pubblicare il vostro romanzo nel cassetto. Leggi Leggi su internazionale

Sword Art Online: recensione dell'anime che diede inizio al fenomeno di SAO

Negli ultimi otto anni ne abbiamo dette e sentite di tutti i colori sul franchise di Sword Art Online. Questo perché la prima stagione di SAO, trasmessa nel non troppo lontano 2012, ha letteralmente s ...

Warren Harding, il 29° presidente Usa muore il 2 agosto 1923: ombre sulla first lady

Il 2 agosto 1923 muore a San Francisco, a 57 anni, Warren Harding, 29° presidente degli Stati Uniti. È stato un decesso repentino, un malore che l’ha stroncato nella suite dell’hotel in cui risiedeva ...

