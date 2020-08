Gérard Depardieu, la procura di Parigi vuole riaprire le indagini per lo stupro di una ventenne (Di domenica 2 agosto 2020) Gérard Depardieu è ancora una volta nei guai. La procura di Parigi ha deciso, infatti, di riaprire le indagini, dopo che è stata archiviata nel 2019 l’inchiesta per stupro nei confronti dell’attore, in seguito alla denuncia di una ragazza di vent’anni. I fatti risalgono all’agosto 2018, poi la giovane attrice – la cui identità non è stata rivelata per tutelarla – ha denunciato l’attore di violenze, avvenute nella sua casa Parigina verificati il 7 e il 13 agosto. La procura di Aix-en-Provence aveva immediatamente aperto un’indagine, che era poi passata in mano alla procura di Parigi. L’inchiesta contro l’attore è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano

