Douglas Costa è come il mio 'mitico' e scassato scooter Area 51: imprendibile ma ugualmente fragile (Di domenica 2 agosto 2020) "Lo so che è brutto il paragone" canta Povia nella sua "Vorrei avere il becco" ma Douglas Costa mi ha ricordato il mio bellissimo scooter Area 51 dell'Aprilia. Da ragazzino volevo a tutti i costi uno scooter per andare in giro con gli amici, degli amici di famiglia mi regalarono il loro Area 51. Non sono qui a tediarvi e a raccontarvi la storia della mia vita ma Douglas Costa, esterno d'attacco della Juventus, mi ha ricordato proprio il mio caro e vecchio scooter scassato. Il mio scooter era... Leggi su 90min

Dopo la conquista dello scudetto, Fabio Paratici è a lavoro per consegnare una squadra piena di motivazioni e qualità a Maurizio Sarri, per il prossimo campionato. Già definiti Arthur e Kulusevski, il ...

VERSO JUVE-LIONE

La Champions League bussa forte alla porta della Juventus. Venerdì i bianconeri vedranno di azzannare questo finale di stagione che, dopo lo scudetto, vogliono e sperano sia più esaltante. C'è da recu ...

