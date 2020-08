Coronavirus, Zaia: “Con i migranti si rischia bomba di contagio, giusto aiutare chi scappa dalla morte, non chi arriva col barboncino” (Di domenica 2 agosto 2020) “E’ sacrosanto aiutare chi scappa dalla morte e dalla fame, ma non chi arriva con il barboncino e lo smartphone. Noi abbiamo l’obbligo di difendere la salute dei cittadini“: lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un’intervista al Corriere della Sera. “Avere focolai, e sapere che ci sono migranti che arrivano da zone in cui il tampone è solo un’opinione, crea una bomba di contagio“. “La mascherina in Veneto è obbligatoria, prorogata fino al 15 ottobre“, “poi rivaluteremo“. Per Zaia “c’è una cosa, in verità, che dovrebbe fare l’Oms: ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti.… - Agenzia_Ansa : Nuova ordinanza del governatore @FontanaPres : in #Lombardia dal 1 agosto al 10 settembre obbligo di #mascherine al… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus in Italia: #Zaia, focolaio nel Trevigiano con 117 positivi e in #Piemonte i casi sono raddoppiati i… - Mirko04129539 : RT @fenice_risorta: Ma come pure lui #sputtana il suo capo? ?????? Quando la nave affonda i topi scappano - maro804 : RT @fenice_risorta: Ma come pure lui #sputtana il suo capo? ?????? Quando la nave affonda i topi scappano -