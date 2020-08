Coronavirus, Russia annuncia: “Vaccinazione di massa per ottobre”. Com ‘è possibile? (Di domenica 2 agosto 2020) La Russia ha annunciato che da ottobre partiranno le vaccinazioni contro il Coronavirus. Secondo gli esperti è improbabile che abbiano già effettuato i test con efficacia. Il Ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, ha annunciato all’agenzia di stampa Interfax che per ottobre sarà pronta la vaccinazione di massa contro il Coronavirus. Il farmaco prodotto dall’Istituto … L'articolo Coronavirus, Russia annuncia: “Vaccinazione di massa per ottobre”. Com ‘è possibile? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Russia annuncia vaccinazione di massa per ottobre #coronavirus - Adnkronos : #Coronavirus, vaccinazione di massa a ottobre in #Russia - repubblica : Coronavirus nel mondo: in Russia vaccinazione di massa da ottobre. La California supera il mezzo milione di contagi… - NuovoUniverso : La Russia non è pronta per il coronavirus - zazoomblog : Coronavirus trovato il vaccino: a ottobre iniezioni di massa. Un terribile sospetto dietro lannuncio della Russia d… -