Conte, lo sfogo giusto nel momento sbagliato (Di domenica 2 agosto 2020) Nonostante il secondo posto centrato, i numeri positivi della prima annata in nerazzurro, una Champions League blindata e la chiusura del campionato ad una sola lunghezza dalla Juventus, in casa Inter scoppia la rabbia di Antonio Conte. Uno sfogo giusto e sacrosanto, ma arrivato nel momento sbagliato (si poteva benissimo attendere la fine dell'Europa League). Atalanta BC v FC Internazionale - Serie A Nel mirino del tecnico salentino, che tira in ballo anche Luciano Spalletti ("Spalletti... Leggi su 90min

