Collovati: “Inter può solo recriminare, Juventus aveva mollato completamente” (Di domenica 2 agosto 2020) “L’Inter deve fare mea culpa per gli errori commessi in precedenza, ha chiuso ad un punto dalla Juve che nelle ultime cinque gare ha subito 4 sconfitte e ha mollato completamente, l’Inter può solo recriminare”. Questo il pensiero di Fulvio Collovati ai microfoni di Radio Rai dopo i verdetti ai vertici della Serie A: “L’Inter ha chiuso questo campionato con una grande prestazione a Bergamo – prosegue Collovati -. non era facile ma quello che conta che tra le squadre che devono giocare le Coppe Europee, è quella che ha dimostrato di stare meglio, ha più fame”. Leggi su sportface

sportface2016 : Il pensiero di #Collovati su #Inter e #Juventus - junews24com : Collovati duro: «L'Inter deve fare mea culpa, la Juve aveva mollato completamente» - - internewsit : Collovati: 'Eriksen purtroppo è un problema per l'Inter. Conte provoca' - - lello5i : @FootballAndDre1 Collovati ha detto a 90esimo minuto che sostituirà Lautaro all’Inter. Mah - CorradoReitano : INTER-NAPOLI 2-0 - Radiocronaca di Massimo Barchiesi e Fulvio Collovati -

Ultime Notizie dalla rete : Collovati “Inter