Caos Genoa Verona: 5 squalificati alla prima della Serie A 2020/21 (Di domenica 2 agosto 2020) Genoa Verona nel caso: quattro calciatori e il tecnico Ivan Juric salteranno la prima della Serie A 2020/21 per squalifica È successo di tutto in Genoa Verona, sfida valevole per la 38a giornata di campionato che ha permesso ai rossoblù di mantenere la categoria. Cinque gli squalificati che dovranno saltare la prima della prossima stagione di Serie A: si tratta dei rossoblù Cristian Romero, Andrea Masiello, Francesco Cassata e dei gialloblù Ivan Juric e Sofyan Amrabat. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

caos_calmo_ : il genoa che neanche con le mani segna... stasera calcio champagne.... - crireali : @caos_calmo_ Quella no per colpa di un genoa ridicolo....ma questa si...poco ma utile per rigiocare...?? - __rebel8 : @billie_caos @Inter Guarda, il Genoa ha una storia così limpida che voi e tutte le altre 'grandi' ve la sognate. Co… - billie_caos : @__rebel8 @Inter Abbiamo fatto bene a prenderlo perchè, senza le porcate di chi mi stava davanti, lo avrei vinto GI… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Genoa Caos in Autostrada, l'Inter raggiunge Genova in aereo La Voce del Tigullio Inter seconda a un solo punto: quanti rimpianti

L’Inter sbanca Bergamo battendo l’Atalanta per 2-0 e finisce seconda a un solo punto di distacco dalla Juve – La Lazio perde anche a Napoli ma Immobile segna e vince la Scarpa d’oro – Juve trafitta an ...

Juventus-Sampdoria, trasferta in giornata: resta l’incognita autostrade

Il caos che regna sulle autostrade della Liguria non spaventa la Sampdoria. La Juventus, quando scese per affrontare il Genoa, optò per il trasferimento in aereo ritenendo che le code e i rallentament ...

