Wight 1970, l’isola che c’è (Di sabato 1 agosto 2020) Il più bel festival rock di tutti i tempi compie mezzo secolo: è il 26 agosto 1970 quando viene inaugurato The Isle of Wight Festival che si protrae per altri quattro giorni, pomeriggi e serate memorabili, in cui si esibiscono all’incirca 250 musicisti. Per Wight non è una novità: l’isoletta britannica sulla Manica, ma vicinissima alla costa, a poche miglia da Southampton, Portsmouth e Brighton, comincia a ospitare già dal 1968 una prima kermesse, il 31 agosto e il primo … Continua L'articolo Wight 1970, l’isola che c’è proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

