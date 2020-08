Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 19:30 (Di sabato 1 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2020 ORE 19.20 VALERIA VERNINI BUONASERAS E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA, CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA TRIONFALE.AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO A SEGUIRE IN ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LAURENTINA E ARDEATINA AVVENUTO AL KM 48+000 SEMPRE SUL RACCORDO MA IN CARREGGIATA INTERNA, AUTO IN FIAMME NELLA GALLERIA SELVA CANDIDA AL KM 7+000, CODE TRA CASAL DEL MARMO E L’OTTAVIA. AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEL VEICOLO. SU VIA CASILINA,CODE TRA AMASONA E ANAGNI PER INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA CASTELLACCIO. AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI SULLA Roma FIUMICINO, A CAUSA DI ... Leggi su romadailynews

